北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦した。この北中米W杯に向けた壮行試合で、日本は序盤からボールを握ってゲームを進めるなか、８分と38分に中村敬斗が際どいシュートを放つなどチャンスを創出するも、得点を奪えない。逆にアイスランドにいくつかシュートを浴びる場面もあったが、GK鈴木彩艶の好守で凌ぐなどゴールは許さず。スコアレスで前半を終