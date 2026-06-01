「個人としてはまだまだできることがある」途中出場で闘志あふれるプレー披露も、塩貝健人は反省「本番でどれだけできるか」

「個人としてはまだまだできることがある」途中出場で闘志あふれるプレー披露も、塩貝健人は反省「本番でどれだけできるか」