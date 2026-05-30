J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦が、５月30日に各地で開催。ユアテックスタジアム仙台では、ベガルタ仙台（EAST-A１位）とヴァンフォーレ甲府（EAST-B１位）が対戦した。先にチャンスを迎えたのは甲府。12分、相手のパスミスを見逃さなかった藤井一志がボールを奪ってシュートするも、相手GKにセーブされる。対する仙台は、24分に岩渕弘人、その２分後に菅田真啓にそれぞれ惜しいシーンが訪れるも、決め切