ソフトバンク戦の7回に好守プロ野球・広島の菊池涼介内野手は29日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンクとのセ・パ交流戦で、球界最速と謳われる周東佑京外野手を刺した好プレーを見せ、ファンを沸かせた。0-2とリードを許した7回裏。1死二塁から周東はセカンド横方向へ強めのゴロを打った。菊池は中前に抜けそうな当たりを滑り込みながらバックハンドキャッチ。さらにそのまま一塁へ送球して余裕を持ってアウトにした。