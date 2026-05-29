Tokimeki Recordsが、ビルボードライブ横浜でワンマン公演『Tokimeki Records COVERS NIGHT 2026 ONE-MAN LIVE YOKOHAMA』を8月23日に開催する。 （関連：三浦透子の歌声に宿るエモーション際限なく高まる今後のライブへの期待――Billboard Live公演を観て） 本公演にはネオソウルバンド MimeのHikari、シンガーソングライターのSala Kurokawa、Hannah Warmの3名がボーカルとし