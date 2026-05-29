女優の横山めぐみさん（56）がハワイ旅行の様子をインスタグラムに投稿し、注目を集めています。【写真】「スタイル良すぎです！」「足が細い」ハワイのビーチで際立つ美脚到着後、さっそくビーチを訪れ、水着姿に。カーキ色の水着は、腰まわりがふんわりと広がった洋服のようなデザインながら、胸元や美脚が際立っています。別の日には、ワイキキビーチで海から上がってきた絶滅危惧種のアザラシに遭遇したそうで、「逢えて