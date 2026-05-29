【日本】 東京消費者物価指数（5月）08:30 予想1.5%前回1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比) 雇用統計（4月）08:30 予想2.7%前回2.7%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 鉱工業生産（速報値）（4月）08:50 予想-0.5%前回-0.4%（前月比) 予想0.5%前回2.4%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45 予想0.0%前回