最高出力は420psへロータスは、標準モデルよりも軽量化と出力向上を果たした新型『エミーラ420スポーツ』を発表した。同社のDNAを「余すことなく体現」しているという。【画像】さらにパワフルに、さらに俊敏に。最軽量モデル登場【ロータス・エミーラ420スポーツを従来のターボSEと写真で比較】全16枚メルセデスAMG製4気筒エンジンを搭載したエミーラ・ターボをベースとしており、420という名称はその最高出力（420ps）にちなん