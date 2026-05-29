フリーアナウンサーの高島彩が27日、インスタグラムを更新。手作りの“そうめん弁当”を披露した。【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を公開。「水気をしっかり切って 少量のごま油で和えてくっつき防止」「スプーンとフォークでくるくる」「仕切りに胡瓜を使って」と工夫を紹介した。弁当には、そうめ