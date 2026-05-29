高島彩、彩り豊かな“そうめん弁当”を披露 「保冷剤でキンキンに」
フリーアナウンサーの高島彩が27日、インスタグラムを更新。手作りの“そうめん弁当”を披露した。
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を公開。「水気をしっかり切って 少量のごま油で和えてくっつき防止」「スプーンとフォークでくるくる」「仕切りに胡瓜を使って」と工夫を紹介した。
弁当には、そうめんのほか、ナス炒め、椎茸甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁オクラ、ゆで卵、揚げ玉などが並び、夏らしい涼しげな仕上がりとなっている。
また、「そろそろゆで卵も心配な気温ですね ゆで卵3個でもいいという長女ですが 卵焼きに変更かなぁ」と気温への配慮も明かし、「とにかく保冷剤でキンキンに」と暑さ対策についてもつづっていた。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を公開。「水気をしっかり切って 少量のごま油で和えてくっつき防止」「スプーンとフォークでくるくる」「仕切りに胡瓜を使って」と工夫を紹介した。
弁当には、そうめんのほか、ナス炒め、椎茸甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁オクラ、ゆで卵、揚げ玉などが並び、夏らしい涼しげな仕上がりとなっている。
また、「そろそろゆで卵も心配な気温ですね ゆで卵3個でもいいという長女ですが 卵焼きに変更かなぁ」と気温への配慮も明かし、「とにかく保冷剤でキンキンに」と暑さ対策についてもつづっていた。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）