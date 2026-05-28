コレ全部【セブン-イレブン】限定ッッ！！「新作アイス」に注目

【セブン-イレブン】には、今しか味わえない特別な新作アイスが登場しているようです。専門店と共同開発した贅沢な一品から、和の素材をふんだんに盛り込んだアイスまで、魅力的な品々が勢揃い。今回は、食後のリラックスタイムをより豊かな時間へと導いてくれそうな、セブン限定新作アイスをご紹介します。

ねっちり濃厚なプリン風アイス

「イタリアンプリンアイスバー」は、「365日アイスを食べる」という@miki__iceさんが「本当好き」と絶賛する一品です。「卵のコクが感じられて濃厚」とのことで、贅沢な味わいであることが伝わってきます。「ほんのり洋酒の風味も効いていて」ともコメントしていることから、食後のご褒美としてじっくりと堪能できそうです。

和の素材が重なる多層かき氷

筆者が一度食べて沼落ちしてしまったのが、こちらの「黒ごまきなこわらび餅大好きな白くま」です。「アイスマニア」の@iceke361さんの言うとおり「黒ごまの香ばしさと、きなこ × 黒蜜の王道和風コンビ」が堪能できます。定番の白くまアイスとはまた違う限定の味わい、試さないわけにはいきません！

専門店コラボの本格的な抹茶パフェ

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、専門店とタッグを組んで開発されたパフェアイス。抹茶アイスには【nana's green tea（ナナズグリーンティー）】オリジナルブレンドの抹茶を使用しており、@miki__iceさんによると「本格的な抹茶の旨味が感じられます」とのこと。週末の夜のひとり時間、こだわりの詰まった本格的な仕上がりに舌鼓をうってみては？

宇治抹茶の一番茶が香る最中

最中と抹茶という、まさに和を象徴する素材を使った「匠茶最中」です。@iceke361さんによると「パリッとしたチョココーチングと最中の香ばしさが絶妙」なのだとか。奥深い和の風味、アイスが儚く溶けてしまう前に存分に楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里