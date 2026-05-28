移動式のものとしては世界最大級の大型クレーンが秋田市の秋田港に登場しました。洋上風車の建設などに使われるもので、吊り上げられる重さは最大で2,500トンです。職員「正面、これが2,500トンのクレーンになります」世界最大級の大型クレーンを導入したのは、国内最大の発電会社JERAや東北電力などでつくる「男鹿・潟上・秋田オフショア グリーン エナジー合同会社」です。男鹿市から秋田市沖にか