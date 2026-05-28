スバルと聞いて、何を思い浮かべますか？スバルと聞いたとき、頭に浮かぶイメージは何でしょう。筆者の場合は『水平対向エンジン』、『ラリー』、『安全』といった言葉が出てきます。もっとも、ラリーはクルマ好きならではの偏りかもしれませんが、『安全』については多くの方が共感いただけるのではないでしょうか。【画像】スバルの衝突実験デモンストレーション知っておきたい強い意志と美学全82枚今回この取材について編集