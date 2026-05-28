■MEGUMIの作品がTOP3に2作ランクイン俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.0万部を売り上げ、5位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では2週連続1位を獲得した。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれで