MEGUMI『わたしはこれでやせました』 2週連続1位 旧作も再浮上でTOP3に2作ランクイン【オリコンランキング】
■MEGUMIの作品がTOP3に2作ランクイン
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.0万部を売り上げ、5位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では2週連続1位を獲得した。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再び注目を集め、ジャンル別「美容・ダイエット」において、前々週TOP10圏外から前週6位に急上昇。最新6日月1付では3位に浮上し、MEGUMIの作品がTOP3に2作ランクインした。
同作は「オリコン年間BOOKランキング」において、2023年度、2024年度の2年連続で、ジャンル別「タレント本」「美容・ダイエット」の2冠を獲得している。
『わたしはこれでやせました』は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日＞
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、5月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.0万部を売り上げ、5位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では2週連続1位を獲得した。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再び注目を集め、ジャンル別「美容・ダイエット」において、前々週TOP10圏外から前週6位に急上昇。最新6日月1付では3位に浮上し、MEGUMIの作品がTOP3に2作ランクインした。
『わたしはこれでやせました』は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月1日付：集計期間：2026年5月18日〜24日＞