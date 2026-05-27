エアロキットでダウンフォース最大575kgドイツのレーシングチーム、マンタイの技術力へ、改めて大きな注目が向けられている。彼らがチューニングした911 GT3 RSが、ニュルブルクリンクをベース仕様より4秒も速く周回したからだ。【画像】ナンバー付き車両屈指の体験マンタイ・キット付き『ポルシェ911 GT3 MR』全130枚とはいえ、RSではない911 GT3 MRの方が、多くの読者にはより重要な992.2型だろう。ポルシェのディーラーで直