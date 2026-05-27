ガーナサッカー協会（GFA）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むガーナ代表の予備メンバーを発表した。2大会連続、5回目のW杯出場となるガーナ代表はグループLに入り、6月17日にパナマ代表と、同23日にイングランド代表と、同27日にクロアチア代表と対戦する予定となっている。メンバーにはアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）やイニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らが順当に選出されたほか