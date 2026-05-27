ガーナ代表、W杯予備メンバーを発表…セメニョやパルティら28名を招集
ガーナサッカー協会（GFA）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むガーナ代表の予備メンバーを発表した。
2大会連続、5回目のW杯出場となるガーナ代表はグループLに入り、6月17日にパナマ代表と、同23日にイングランド代表と、同27日にクロアチア代表と対戦する予定となっている。
メンバーにはアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）やイニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らが順当に選出されたほか、無罪を主張しているものの、アーセナル在籍期間中の2020年から2022年にかけて4人の女性から提起された7件の強姦罪と1件の性的暴行罪で係争中のトーマス・パルティ（ビジャレアル）も招集されている。一方、1月から離脱しているモハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー）は負傷のため選外となっている。
なお、6月2日にウェールズ代表との国際親善試合を控えており、今回発表されたメンバーはW杯に向けた準備とともに同試合に向けたメンバーとなっていることから、ガーナ代表を率いるカルロス・ケイロス監督は同試合後に本大会に臨む26名の代表メンバーを発表すると見られている。
発表された予備メンバー28名は以下の通り。
▼GK
ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）
ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）
ソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ポール・リヴェルソン（アヤックス／オランダ）
▼DF
ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）
ギデオン・メンサー（オセール／フランス）
マービン・セナヤ（オセール／フランス）
アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）
アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）
アレクサンデル・ジク（スパルタク・モスクワ／ロシア）
▼MF
エリシャ・オウス（オセール／フランス）
トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）
クワシ・シボ（オビエド）
オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）
アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）
▼FW
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）
ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）
2大会連続、5回目のW杯出場となるガーナ代表はグループLに入り、6月17日にパナマ代表と、同23日にイングランド代表と、同27日にクロアチア代表と対戦する予定となっている。
メンバーにはアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）やイニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らが順当に選出されたほか、無罪を主張しているものの、アーセナル在籍期間中の2020年から2022年にかけて4人の女性から提起された7件の強姦罪と1件の性的暴行罪で係争中のトーマス・パルティ（ビジャレアル）も招集されている。一方、1月から離脱しているモハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー）は負傷のため選外となっている。
発表された予備メンバー28名は以下の通り。
▼GK
ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）
ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）
ソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ポール・リヴェルソン（アヤックス／オランダ）
▼DF
ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）
ギデオン・メンサー（オセール／フランス）
マービン・セナヤ（オセール／フランス）
アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）
アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）
アレクサンデル・ジク（スパルタク・モスクワ／ロシア）
▼MF
エリシャ・オウス（オセール／フランス）
トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）
クワシ・シボ（オビエド）
オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）
アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）
▼FW
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）
ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）