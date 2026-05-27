【モデルプレス＝2026/05/27】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝の姉で女優の山下ナオが自身のTikTokを5月26日までに更新。弟、幸輝とのダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳イケメン俳優「遺伝子強い」女優の美人姉顔出し◆山下幸輝、姉と共にキレキレダンス動画では、黒いトップスとダメージジーンズを穿いた幸輝と、黒ジャケット、カットソー、パンツのオールブラックコーディネー