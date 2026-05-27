山下幸輝、“約5年ぶり”姉とのダンス動画に反響「遺伝子強い」「2人ともキレッキレ」
【モデルプレス＝2026/05/27】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝の姉で女優の山下ナオが自身のTikTokを5月26日までに更新。弟、幸輝とのダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳イケメン俳優「遺伝子強い」女優の美人姉顔出し
動画では、黒いトップスとダメージジーンズを穿いた幸輝と、黒ジャケット、カットソー、パンツのオールブラックコーディネートのナオが笑顔でダンスをする様子が公開されている。2人とも肩にカバンをかけており、プライベートで撮影されたものであることが伺える。ナオは、懐かしむファンからのコメントに「約5年ぶり」と答えている。
この投稿にファンからは「美男美女」「遺伝子強い」「2人ともキレッキレ」「仲良し姉弟にほっこり」「ダンス上手で羨ましい」「さすがプロ」「弟の顔になってる」「お姉さん可愛らしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆山下幸輝、姉と共にキレキレダンス
動画では、黒いトップスとダメージジーンズを穿いた幸輝と、黒ジャケット、カットソー、パンツのオールブラックコーディネートのナオが笑顔でダンスをする様子が公開されている。2人とも肩にカバンをかけており、プライベートで撮影されたものであることが伺える。ナオは、懐かしむファンからのコメントに「約5年ぶり」と答えている。
◆山下姉弟のダンスに反響
この投稿にファンからは「美男美女」「遺伝子強い」「2人ともキレッキレ」「仲良し姉弟にほっこり」「ダンス上手で羨ましい」「さすがプロ」「弟の顔になってる」「お姉さん可愛らしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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