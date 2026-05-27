２７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１７．２９ポイント（０．８５％）安の２５３８２．１６ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．５３ポイント（１．０２％）安の８４８９．３６ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１７０１億４５３０万香港ドルに縮小している（２６日前場は２００３億７８６０万香港ドル）。投資家の慎重スタンス