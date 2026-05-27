２７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１７．２９ポイント（０．８５％）安の２５３８２．１６ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８７．５３ポイント（１．０２％）安の８４８９．３６ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１７０１億４５３０万香港ドルに縮小している（２６日前場は２００３億７８６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米イラン和平交渉の進ちょくが気がかり材料となっている。ルビオ米国務長官は２６日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、文言を巡り調整のやりとりをしていると述べ、完成まではあと数日かかるとの認識を示した。足もとでは、小規模ながら軍事衝突が続いている。米国は２６日、自衛目的だとしてイラン南部を攻撃。イラン側は重大な停戦違反だと米国を非難した上で、米軍無人機を撃墜したと表明した。また、中国の資本流出規制も引き続き懸念材料となっている。

ただ、下値は限定的。中国半導体産業の高度化が意識されたほか、世界的な半導体株高が支えだ。人工知能（ＡＩ）投資の拡大観測を背景に、昨夜の米株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５．５％高と５日続伸し、連日で史上最高値を更新している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、政府系の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が３．９％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が３．８％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．１％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が７．０％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が６．４％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が５．３％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

非鉄セクターもさえない。江西銅業（３５８／ＨＫ）と中国アルミ（２６００／ＨＫ）がそろって３．２％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１．９％安、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が１．８％安で引けた。

他の個別株動向では、中国スマートフォン大手の小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．５％安。業績不振が嫌気される。同社の１〜３月期決算は、部品値上がりや競争激化が響き、調整後純利益が前年同期比で４３．１％減少した。

半面、半導体セクターは物色される。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が９．５％高、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が８．５％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．８％高、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が４．７％高と値を上げた。

大規模言語モデル（ＬＬＭ）などＡＩ技術の銘柄群も高い。滴普科技（１３８４／ＨＫ）が１７．８％、雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が１２．６％、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が９．２％、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が５．０％ずつ上昇した。そのほか、ＡＩアプリケーションの北京深演智能科技（２７２３／ＨＫ）がきょう新規上場。公募価格比２６０．４％高で前場取引を終えた。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１１％安の４０９９．２３ポイントで取引を終了した。不動産が安い。資源・素材、消費、自動車、医薬、金融なども売られた。半面、公益は高い。ハイテクの一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）