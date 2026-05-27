俳優の柄本時生（36）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。父で俳優の柄本明（77）との驚きのやり取りを明かした。父の明、母で女優の角替和枝のもとに生まれ、兄は俳優の柄本佑、義姉は女優の安藤サクラという芸能一家で知られる時生。同番組で、父から言われた衝撃のひと言として「そんなんだったら辞めれば？」を挙げた。家族共通の趣味は映画鑑賞で、作品の好みについては話すもの