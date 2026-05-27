お笑いタレントの柳原可奈子（40）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。夫婦げんかを回避するための独特な工夫を明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。お風呂の話題となり、柳原は「お風呂のことは夫がうるさくって。フタを1センチだけ私が開けるんですって。いつも。で、あれが嫌だとか」と、日常のささいな不満を切り出した。対する柳原も、夫が使用した後の「