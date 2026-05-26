１６日、第４回中ロ地方文化芸術シーズンの開幕式で「世界手牽手（手をつなぐ世界）」を合唱するハルビン工業大学の中国人学生と外国人学生。（ハルビン＝新華社記者／王祚）【新華社ハルビン5月26日】中国とロシアにおける「中ロ教育年」が5月中旬、スタートし、黒竜江省ハルビン市では中ロ音楽連盟芸術シーズンや中ロ地方文化芸術シーズンなど、多くの文化イベントが相次いで開幕した。15日に行われた中ロ音楽連盟芸術シーズ