歌手の浜崎あゆみさんが5月25日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。その思いを綴っています。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「違う全然違う全部違う」「わたしの伝え方が間違っていたのか、進め方に問題があったのか、何を一体どこでいつから間違えたんだ」ＳＮＳに綴る浜崎あゆみさんは「違う全然違う全部違う」と、投稿。続けて「わたしの伝え方が間違っていたのか、進め方に問題があったのか、何を一