県知事選挙の投開票日が迫る中、23日、24日の土日も現職と新人が舌戦を繰り広げました。党の「大物」も相次いで県内入りし陣営の引き締めをはかっています。8年間の実績を強調する現職。【支援者】「一丸となってますので、応援してますから」【無所属・現・花角英世候補】「引き続き新潟県づくり県政のかじ取りを私にお任せいただけませんでしょうか」◇◇「若さ」を武器に駆け回る新人。【無所属・新・土田竜吾候補】「新潟の