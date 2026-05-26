タレント河合郁人（38）が、6月3日に阪神甲子園球場で行われる阪神−西武戦のABCテレビの生中継「スーパーベースボール」（6月3日午後6時16分、関西ローカル）にゲスト出演する。幼少期からの西武ファンで、球団応援番組のMCを務めている河合は「中継に参加できることをうれしく思っています。実は交流戦の阪神戦を現地で観戦したことはありません。そのため、現地で見られる喜びが非常に大きいです」と大喜び。現在、ともにリーグ