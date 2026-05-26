タレント河合郁人（38）が、6月3日に阪神甲子園球場で行われる阪神−西武戦のABCテレビの生中継「スーパーベースボール」（6月3日午後6時16分、関西ローカル）にゲスト出演する。

幼少期からの西武ファンで、球団応援番組のMCを務めている河合は「中継に参加できることをうれしく思っています。実は交流戦の阪神戦を現地で観戦したことはありません。そのため、現地で見られる喜びが非常に大きいです」と大喜び。現在、ともにリーグ首位と好調なだけに「今両球団とも勢いがありますよね。その勢いに乗って、僕はパ・リーグやライオンズのすごさをしっかりアピールしたいですね。セ・パ交流を楽しみながら、ファン代表として中継を精いっぱい盛り上げていきたいと思います」と意気込んだ。

レギュラー出演する同局夕方の情報番組「newsおかえり」で共演する下柳剛氏が解説、福井治人アナウンサーが実況を務めるともあって「下柳さんからは、阪神の戦略や各選手のすごさなど、深い部分をぜひ教えていただきたいです。一方で僕からは、ライオンズ選手の魅力をファンの視点からもお伝えできればと考えています。福井アナは普段スタジオではいじられ役ですが、彼の本領でもある“野球好き”の姿を間近で見られるのを楽しみにしています」と話していた。ともにリーグ首位と好調。