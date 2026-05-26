＜小学生のSNS利用＞放課後に個人のスマホで起きたトラブル、学校に関与をお願いすべき？
子どもがSNSを使っていると、友達とのトラブルが発生することがあるかもしれません。そのような場合、トラブルのあった家庭同士で解決するのか、それとも学校に間に入ってもらった方がいいのか悩むこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『SNS上で誹謗中傷等のトラブル発生
・小学生、クラスメイト同士
・発生時間は放課後
・内容等に学校に関係する内容はない
・使用端末は学校のものではない
加害者、被害者での話し合いに小学校も関与すべきだと思いますか？』
小学校のクラスメイト同士で、SNS上のトラブルが起きたそう。放課後の出来事で、内容は学校に関係なく、個人が所有するスマホやデバイスを使って起きたことのようです。同じ学校に通う子ども同士のトラブルなので、先生に間に入ってもらった方がいいのかどうか……。意見は真っ二つにわかれました。
学校が関与した方がよさそう。その理由は？
親同士では冷静になれない
『親同士だと余計に揉めたりするから、学校を通した方がよさそう』
『今回はたまたま放課後に起こっているけれど、いずれ学校内で揉めるから。あと当事者同士だと水掛け論になるので、第三者の学校が入る方がまだ冷静に話ができる』
放課後に子ども同士が起こしたトラブルなので、親同士が話し合いなどを通して解決していくのが理想なのでしょう。とはいえ親はわが子をかばったり、「わが子は悪くない」と考えたりすることもありえる話。そうなると冷静に状況を判断できないですから、第三者として学校に入ってもらった方が早期解決につながるかもしれません。
学校生活にも影響が出る可能性もある
『一見学校は無関係だけれど、学校生活にも影響しそうだから介入して然るべき。うちの子の学校は、「放課後の出来事であっても遠慮なく教えてください」と言っていたし、そうしていた』
いくら放課後に起きたトラブルといっても、学校生活にまったく影響が出ないかというと、そうはいかないでしょう。SNSでのことと学校生活は別と割り切るのは難しいですから、登校した後で揉めごとが起きることも考えられます。学校としてもトラブルを事前に把握して当事者を注意深く見ておきたいと思うのではないでしょうか。このようなトラブルが起きていると、学校側に話しておくのはよさそうです。
学校は関与しなくてもいいと考えるワケ
個人のデバイスで起きているから
『学校のタブレットを使っていたら関与すべきかなとは思うけれど、個人のスマホなら関与しなくていいと思う』
『個人のスマホを買い与えるのは親なのだから、監督責任は親にあるんだよ。加害者側も、被害者側もね』
学校が子どもたちに提供しているデバイスでトラブルが起きたのであれば、学校側も関与した方がよいのでしょう。でも今回は個人所有のデバイスで起きています。学校が購入して「子どもたちに使わせてください」と言っているのではなく、あくまで親の判断で子どもに与えているものです。デバイスの使い方を教えたり管理したりするのは親の役目ですから、学校はノータッチでもいいのでしょう。
そもそも学校の外で起きたトラブル
『放課後、しかも学校が関与しないSNSのトラブルを学校で解決させてって、ただのモンペだよ』
『校外での出来事を相談されても学校も困るよ』
放課後に起きたSNSトラブルは、すでに学校の手を離れているのでしょう。学校がSNSを推奨したり使うように指導したりしているなら別ですが、使うかどうかは家庭が決めていること。学校としては「親にしっかりと管理してほしい」と思うようなことかもしれません。学校外で起きたトラブルの解決を学校にお願いするのは、学校に頼り過ぎていると考えるママもいます。
学校ごとに方針は違う。取り決めがないなら必要になったタイミングで報告
『うちの子が通っていた小学校は、「学校外でのトラブルでも学校に連絡してほしい」と言っていたわ。「解決したとしても報告してほしい」と。学校外でのトラブルがあると、学校内でのトラブルにつながる場合もあるから、学校内でも注意して見守りたいみたい』
『親たちが、それぞれ子どものSNSやデバイスの管理を見直したうえで経過を報告する。「裏でこういう行為をする子ですよ」という報告は必要。学校もSNSに対してはとても敏感だしね』
今回のようなトラブルが起きた場合、ママたちからは「学校に積極的に関与してもらうことはしない」との意見が見られました。とはいえ「学校に何も話さないでいる」というわけではなく、トラブルが起きていることや解決したことは報告した方がよさそうですね。いくら学校外のこととはいえ、学校内のトラブルに発展する可能性があります。トラブルが起きているのを知っていれば、学校側も注意してみるようになるでしょう。再び問題が発生したり、他の子が巻き込まれたりしないためにも、学校側に伝えることは必要なのかもしれません。