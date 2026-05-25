【モデルプレス＝2026/05/25】乃木坂46を卒業した梅澤美波が5月24日、自身のInstagramを更新。卒業コンサートで着用したロングドレス姿を公開した。【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿◆梅澤美波、美デコルテ際立つ黒の卒業ドレス5月21日に東京ドームで開催された「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、「梅澤美波 卒業コンサート」を行い、乃木坂46を卒業した梅澤。「黒いドレスに