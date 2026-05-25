「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）５番人気のジュウリョクピエロが豪快に差し切り、Ｇ１初制覇を果たした。今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝は日本女性騎手初のＧ１勝利を飾り、聖奈の師匠でもある寺島良調教師（４４）＝栗東＝もＧ１初制覇。２着に３番人気のドリームコア、３着に２番人気のラフターラインズが入り、２冠を狙った１番人気の桜花賞馬スターアニスは１２着に終わった。ジュウリョクピエロでオークスを制