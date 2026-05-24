俳優・アーティスト、のん（32）が地上波バラエティー初MCを務める、MBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』が、きょう午後3時から放送される。番組公式Xでは、のんが高城れに（ももいろクローバーZ）の愛猫の匂いを吸うレア動画が公開されている。【貴重動画】のぶ、高城れにの愛猫の匂いを吸う撮影は千鳥ノブ公開されたのは、のん初めての「猫吸い」の様子。猫吸いは、猫に顔をうずめて匂いを吸いこむ行為のこと。番組公式X