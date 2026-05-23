◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）前日中止となった第2ラウンドが行われ、112位から出た馬場咲希（21＝サントリー）は2ラウンド連続78の大叩きで、通算12オーバーの114位で予選落ちした。13番パー4ではティーショットを2発連続で左に大きく曲げてOBとするなど「10」を費やした。それでも「やり切ろうと決めていたことはできた」と悲壮感