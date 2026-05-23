山形県内で連日目撃されているクマ。きのうは高校の近くでも目撃されました。 【写真を見る】「一段ギアを上げて」木原官房長官がクマの捕獲頭数を見直す考え示すクマ対策速やかに整備全国でクマの出没や人への被害相次ぐ（山形） 県の調べで、今月に入りクマが市街地で目撃された件数が２３件にのぼり、去年５月の件数をすでに上回っていることがわかりました。 また、県内では先月末時点でクマの目撃件数が１１４件に上