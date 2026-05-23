「親の年金だけでなんとかなる」という思い込みは、右肩上がりの経済がもたらした過去の幻影にすぎません。現在の高齢者無職世帯の家計は物価高などで毎月赤字が出る構造が一般的です。本記事では48歳の岡田さんの事例とともに、忍び寄る実家と高齢親の家計の限界に対し、子世代が直視すべきリスクの正体をFP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。相談者の名前はすべて仮