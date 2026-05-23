「親の年金だけでなんとかなる」という思い込みは、右肩上がりの経済がもたらした過去の幻影にすぎません。現在の高齢者無職世帯の家計は物価高などで毎月赤字が出る構造が一般的です。本記事では48歳の岡田さんの事例とともに、忍び寄る実家と高齢親の家計の限界に対し、子世代が直視すべきリスクの正体をFP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。相談者の名前はすべて仮名です。

親を頼りにしていた子と、子を頼りにしはじめた親

関西圏で賃貸マンション暮らしを続ける岡田洋平さん（仮名／会社員）は、45歳の妻（パート）と10歳の長男との生活を「身軽な最適解」だと信じて疑いませんでした。岡田さんの実家までは、車で1時間ほどの距離。「いずれあの家は、自分が相続するのだろう」という暗黙の了解のもとに、岡田さんはあえて持ち家を持たない選択をしていたのです。

岡田さんには姉が一人、妹が二人いますが、すでに嫁いでいるので、お互い盆暮れに帰省する程度の付き合いで、深い相談をすることもないまま月日が流れていきました。

帰省すると、いつも温かく迎えてくれる両親。そこには変わらない日常があり、岡田さんはどこかで「親はいつまでも、自分を支えてくれる存在だ」と甘えていた部分があったのでしょう。しかし、その均衡はある日、両親からの「援助の相談」という形で唐突に破られます。

「屋根の修理が必要になった。耐震補強もしたほうがいいといわれて……。でも、最近は医療費もかさんで、どうにも手元が心もとないんだ」

父の発言は、岡田さんにとって青天の霹靂でした。これまで「具体的な話」を避けてきたのは、親子お互いが「いいところをみせたい」という、愛情ゆえの見栄でもあったからです。しかし現実は、その優しさを飲み込むほどに深刻化していました。

かつての父は、梯子に登って雨樋を直す「無敵の家主」だった

岡田さんの記憶のなかの父親は、常に頼もしい存在でした。いまから20年前、まだ父が60代前半だったころ、台風が過ぎ去るたびに父は迷わず梯子を担ぎ出し、屋根に登って雨樋の詰まりを直していました。

「これくらい、自分でやればタダだ」そう笑って、泥にまみれた作業服でビールを飲む父の姿は、まさに家を守る「無敵の家主」そのもの。その姿をみていたからこそ、岡田さんは「家というものは、主人が手をかけさえすれば、大きな金をかけずとも維持できる」と錯覚してしまったのかもしれません。

しかし、80歳を迎えた父に、梯子を登る体力は当然なく、かつては日常の「手入れ」で済んでいた傷みは、放置されたことでプロの手を借りなければ修復不能な「致命的な損壊」へと姿を変えていたのです。実家の台所でその厳しい現実を明かされたとき、岡田さんは思わず「父さん、いまさら困るよ……」と、情けない声を漏らすしかありませんでした。

孫が来れば御馳走を用意し、お年玉も欠かさなかった母

一方、母親もまた「やりくりのプロ」でした。決して裕福ではない年金生活のはずなのに、孫が来れば豪華な食事を用意し、お年玉も欠かさない――。岡田さんはその様子をみて、「年金というのは、工夫次第でこれほど豊かに暮らせるのか」と、根拠のない安心感を抱いていました。

しかし現実は、母親が自分の衣服や趣味を極限まで切り詰め、子どもたちの前で「普通の暮らし」を演じ続けていただけだったのです。「子どもたちにだけは、心配をかけたくない」という親としてのプライドが、結果として岡田さんの危機感を遅らせる要因となってしまいました。母の家計簿に並んでいたのは単なる数字ではなく、無償の愛の結果だったのです。

気づいたときには手遅れ？忍び寄る「家の老化」と「お金の現実」

美談だけでは済まされないのが、実家を巡るトラブルの芽です。いまの岡田さんが直面しているのは、単なる感情論ではありません。そこには、「親を想う心が、そのまま自分たちの生活を破壊する引き金になる」という課題が横たわっています。なぜ、善意が悲劇を招きかねないのか。その背景には、家と家計、二つの深刻な難点がありました。

まず「家の老化」です。1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅はもちろん、築30年を超える木造住宅は、断熱性能や耐震性能が現代の基準を大きく下回ります。

厚生労働省人口動態統計によれば、毎年熱中症で亡くなる方の8割以上が65歳以上の高齢者です。また、寒い時期は、入浴中の事故に気をつけなければなりません。「不慮の溺死および溺水」で亡くなる方は、交通事故で亡くなる方のおよそ3倍に相当します。「夏は暑く、冬は寒い」実家は、もはや親の命を脅かす危険地帯と化しているのです。

次に「お金の現実」です。総務省の「家計調査報告」によれば、高齢者夫婦無職世帯の平均的な家計収支は、かつては年金だけでおおむね賄えていた世帯が比較的多数の時期もありましたが、現在は物価上昇や医療・介護費の増大により、毎月数万円の赤字が出る構造が一般的となっています。 さらに、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」では、日本は他国に比べ「家族との接触頻度」が低く、岡田さんのように「姉妹がいても年に1回〜2回しか会わない」という状況は、有事の際の協力体制を極めて脆くします。

「親の年金だけでなんとかなる」という前提は、右肩上がりの経済と、十分な年金給付、そして親自身の若さがあった時代にしか通用しない、過去の遺物です。

「自分たちの老後不安」と、長男の責任感

親からのSOSに対し、岡田さんは激しい葛藤に襲われます。「なんとかしてあげたい」という長男としての責任感。しかし、現実は非情です。 岡田さん自身もまた、年齢を重ねています。岡田さんの年収は800万円。平均年収を大幅に上回る額を稼いでいますが、自分たちの老後資金を計算すれば、実家の修繕に数百万円を投じる余裕などどこにもありません。

なにより、生活をともにする妻の反応は冷ややかでした。

「私たちの老後はどうするの？ 賃貸の私たちは、自分たちで住む場所を確保しなきゃいけないのに」

正論でしょう。しかし、正論であればあるほど、親を助けてあげたい岡田さんは追い詰められます。意を決して疎遠になっていたしっかり者の姉や二人の妹に連絡をしてみました。相談を持ちかけてみたものの、そこで待っていたのは容赦のない反応でした。すでに嫁ぎ、それぞれの場所で生活費や教育費とシビアに向き合ってきた彼女たちからすれば、実家の問題をすべて親任せにしてきた岡田さんの姿は甘えそのもの。「長男のくせに、いままでなにをみてたの？」「本当に世間知らずね」と、怒りを買ってしまったのです。

「なんとかしなければ」という思いだけが空回りし、夜も眠れないほど頭の中が整理できなくなっていく。岡田さんは、愛情と責任感、現実の板挟みのなかで、出口のない迷路に迷い込んでしまいました。

「親のような老後」はもう来ない…

岡田さんがいま、まず行うべきことは「自分自身のライフプランを再構築すること」です。 親を助けるために、自分たちの老後を破綻させては元も子もありません。それは、かつて必死に家計をやりくりして岡田さんを育てた両親が、最も望まない結果であるはずです。

「親のような老後」は、もう来ません。時代が変わったのです。 内閣府の「高齢社会白書」における労働人口の推移を見ても、かつてのように多くの現役世代が高齢者を支える社会構造自体がすでに崩壊しているのは明らかです。実家を売却するのか、公的な支援制度を利用して最低限の修繕に留めるのか、あるいは姉妹と費用を分担するのか。これらの議論を始めるためには、まず岡田さん自身が「自分たちの生活にいくら必要か」という現実（いまの実力）を直視しなければなりません。

整理できなくなった思考を解きほぐすには、専門家の手を借りるのも一つの手です。ファイナンシャルプランナーとともに数字を可視化し、なにができてなにができないのかを明確にすることをお勧めします。それは親への冷たさではなく、家族全員が共倒れしないための、最も誠実な「愛」の形といえるでしょう。

雨漏りする実家をみつめ、途方に暮れる時間はもう終わりです。過去の温かい思い出を大切に抱きしめながら、これからは「現代のルール」に基づいた、新しい親子の支え合い方を模索する。その第一歩は、自分自身のライフプランを手元に置くことから始まります。

〈参考〉

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/article/202111/entry-9952.html

環境省 熱中症環境保健マニュアル 総論 2 P5

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_ov_02.pdf

内閣府「令和7年版 高齢社会白書」就業・所得 労働人口の推移

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_2_1.html

内閣府「第9回 高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」第2章 2家庭生活の状況 P29

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r02/zentai/pdf/2_2.pdf

厚生労働省「人口動態統計」2024年 統計結果の公表状況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyou/e-stat_81-1.xml

e-Stat 統計でみる日本 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411675

藤原 洋子

FP dream

代表FP