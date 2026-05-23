「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）

六甲おろしを熱唱するファンに、えもいわれぬ喜びを届けた。絶え間ない快音の“連続技”に、ベンチが沸く。阪神が森下翔太外野手（２５）、佐藤輝明内野手（２７）、大山悠輔内野手（３１）で６安打５打点。立石を加えた“ドラ１カルテット”で９安打６打点と末恐ろしい。新星のチャンスメークを先輩たちが得点につなげる、好循環が際立った。

初回１死三塁で森下が中前に運んだ。「いい場面で回してくれたので、思い切って自分のスイングをすることができた」と今季１０度目の決勝打。先週は１８打席連続無安打の期間もあったが、３戦連続安打と復調気配を漂わせている。

その後２死一塁で大山が右越えに６号２ラン。「先頭の立石から後輩たちがチームに勢いを付けてくれたので、いい雰囲気で打席を迎えることができました」と打線全体のつながりを踏まえ、最高の結果をもたらした。

１２日・ヤクルト戦以来７試合ぶりの一発。今季６本塁打は全て敵地で放っており“ビジターの鬼”としても別格の存在感を示す。大山はベンチ裏の通路を急ぎながら「チーム全員でしっかり点が取れましたし、いつも（高橋）遥人に助けられている。野手で助けるというか、チームで勝ち取れた勝利だと思う」と白星をプラスに捉えた。

続く三回は１死二塁で森下が右中間を破り、立石を本塁に迎え入れる適時二塁打。続く佐藤輝も右翼へはじき返し、二塁打で打点をマークした。

２０日・中日戦では７点差からサヨナラ勝ち。反対に、この日は四回までに７点のリードを奪っていた。佐藤輝は「そういう意味で、みんな本当に油断していなかったと思う。勝ち切れたので良かった」と実感を込めた。５戦連続安打の４番は七回にも右翼への二塁打で好機を拡大。チーム最多１６度目のマルチ安打と攻撃陣をけん引している。

壮大な夢を託されてプロ入りした男たちが、伝統の一戦で躍動。これほど頼もしいことはない。森下は「束となれば強い打線なので」と味方の強力さに胸を張った。２３日以降も、宿敵相手に容赦なく襲いかかっていく。