アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会の新たな議長にケビン・ウォーシュ氏が正式に就任しました。トランプ大統領：完全に独立した存在であってほしい。私や、誰の顔色も伺うな。自分のやり方で素晴らしい仕事をしてほしい。トランプ大統領は22日、ホワイトハウスで行われたFRB＝連邦準備制度理事会の新議長就任式で、就任するケビン・ウォーシュ氏に対し「完全に独立した存在であってほしい」と述べ、政権として介入しない姿勢を示し