居酒屋とくしげ／ミニぜいたく丼 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、おいしくてお得なとっておきの海鮮メニューです。香川から、ぜいたくな海鮮丼の「セット」を紹介します。 三豊市詫間町の「居酒屋とくしげ」です。鮮魚店からスタートした「とくしげ」の海鮮丼を食べないわけにはいきません。 平日限定で楽しめるランチが「ミニぜいたく丼」（1800円）です。かわいいサイズ