

居酒屋とくしげ／ミニぜいたく丼

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、おいしくてお得なとっておきの海鮮メニューです。香川から、ぜいたくな海鮮丼の「セット」を紹介します。

三豊市詫間町の「居酒屋とくしげ」です。鮮魚店からスタートした「とくしげ」の海鮮丼を食べないわけにはいきません。

平日限定で楽しめるランチが「ミニぜいたく丼」（1800円）です。かわいいサイズの海鮮丼3つがセットになっています。

ただ、「ぜいたく」なのは3つ食べられるだけじゃないんです。

（居酒屋とくしげ／徳重研さん）

「3つ選べて、ベースは10種類です」

一番のぜいたくポイントは、10種類あるどんぶりから好きなものを3つ選べること。

（居酒屋とくしげ／徳重研さん）

「基本メインは魚なんですけど、肉も欲しい、揚げ物も欲しい、ちょっと口を変える感じで。やっぱり、いいとこどりなんで」

ホタテ丼、サーモン丼、ねぎトロ丼、タイ昆布丼、鉄火丼、シラス丼にカンパチ丼と、豪華な海鮮丼が並びつつ、うな丼、とり唐丼、天丼とガッツリいきたい方向けも。

ちなみに、最初に紹介していた3つ、ホタテ、サーモン、カンパチが人気のトップ3です。

ホタテ丼は、少しあぶった北海道産の貝柱がこれでもかと敷き詰められています。

（居酒屋とくしげ／徳重研さん）

「サーモンの刺し身とほぐしのサーモンフレークと。あとはイクラをちょっと。ちょっとした親子丼みたいな」

カンパチ丼は、どちらが主役かわからないくらい甘エビが大量にのっています。

基本は1セット3つですが、プラス500円ごとに1種類を追加可能。1人で5杯食べる方や、3人で10種類頼んでコンプリートする方もいるそうです。

4月にスタートしたこちらのセットは、6月末までの限定メニューです。食べ逃さないようチェックをお忘れなく！

（2026年5月22日放送「News Park KSB」より）