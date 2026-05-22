フィックスターズは後場に上げ幅を拡大し、ストップ高となる前営業日比４００円高の１９７０円に買われた。きょう午前１１時３０分ごろ、グループ会社が展開する量子コンピューティング向けソフトウェア開発環境「ＦｉｘｓｔａｒｓＡｍｐｌｉｆｙＳＤＫ」で、拡張機能「ＡｍｐｌｉｆｙＱｕａｎｔｕｍ」の提供を始めたと発表しており、材料視した買いを集めている。今回提供を始めた拡張機能により、米Ｉ