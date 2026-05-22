Ｆスターズは後場Ｓ高、「Ｆｉｘｓｔａｒｓ　Ａｍｐｌｉｆｙ　ＳＤＫ」の拡張機能提供

フィックスターズ<3687.T>は後場に上げ幅を拡大し、ストップ高となる前営業日比４００円高の１９７０円に買われた。きょう午前１１時３０分ごろ、グループ会社が展開する量子コンピューティング向けソフトウェア開発環境「Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙ ＳＤＫ」で、拡張機能「Ａｍｐｌｉｆｙ Ｑｕａｎｔｕｍ」の提供を始めたと発表しており、材料視した買いを集めている。今回提供を始めた拡張機能により、米ＩＢＭ＜IBM＞が推進する「ＩＢＭ Ｑｕａｎｔｕｍ」、アマゾンウェブサービスが提供する「Ａｍａｚｏｎ Ｂｒａｋｅｔ」などへの接続がより簡便に行えるようになり、ゲート型量子コンピューターへの対応が強化されるという。



なお、米商務省が２１日、ＣＨＩＰＳ・科学法にもとづき２０億１３００万ドルを出資する意向表明書（ＬＯＩ）９件に署名したと発表したことから、米国市場で１０億ドルを受け取るＩＢＭが急騰。日本市場においても量子コンピューター関連銘柄は物色人気を高め、Ｆスターズの株価は寄り付きから騰勢を強めていた。



出所：MINKABU PRESS