グローバルライフスタイルブランドのCASETiFYは、バンダイの「たまごっち」とコラボレーションした限定コレクションを、5月29日に発売することを発表した。 【画像あり】平成レトロのデザインが可愛すぎる！グッズラインナップ一覧 1996年に発売された「たまごっち」は、インタラクティブな携帯型デジタルペットで、これまで世界中で累計1億個以上を販売してきた携帯型デバイス。本コレクションは、その「たまご