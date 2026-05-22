EXILE公式Instagramが21日にオフショットを公開。EXILE TAKAHIROの貴重な初レコーディングを公開した。【写真】初々しい！デビュー直前のEXILE TAKAHIRO今年結成25周年を迎え「”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜」を11月と12月に控えているEXILE。それに伴い結成以来の数々の思い出ショットを公開している公式Instagramは、「この日ATSUSHIに教えてもらいながらレコーディングを行いました」