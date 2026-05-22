デビュー20周年のEXILE TAKAHIRO、初レコーディングに臨む初々しい姿を公開
EXILE公式Instagramが21日にオフショットを公開。EXILE TAKAHIROの貴重な初レコーディングを公開した。
【写真】初々しい！ デビュー直前のEXILE TAKAHIRO
今年結成25周年を迎え「”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜」を11月と12月に控えているEXILE。それに伴い結成以来の数々の思い出ショットを公開している公式Instagramは、「この日ATSUSHIに教えてもらいながらレコーディングを行いました」と、今年グループ加入20周年を迎えたTAKAHIROのオフショットを公開。写真には、ATSUSHIサポートのもと、初レコーディングに挑むTAKAHIROの初々しい姿が収められている。
この投稿にファンからは「え？え？え？こんな尊い写真ありがとうございます！！」「感慨深いですね」「懐かしいなぁ…」といった反響が寄せられている。
引用：「EXILE」公式Instagram（＠exilelive_acc）
【写真】初々しい！ デビュー直前のEXILE TAKAHIRO
今年結成25周年を迎え「”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜」を11月と12月に控えているEXILE。それに伴い結成以来の数々の思い出ショットを公開している公式Instagramは、「この日ATSUSHIに教えてもらいながらレコーディングを行いました」と、今年グループ加入20周年を迎えたTAKAHIROのオフショットを公開。写真には、ATSUSHIサポートのもと、初レコーディングに挑むTAKAHIROの初々しい姿が収められている。
この投稿にファンからは「え？え？え？こんな尊い写真ありがとうございます！！」「感慨深いですね」「懐かしいなぁ…」といった反響が寄せられている。
引用：「EXILE」公式Instagram（＠exilelive_acc）