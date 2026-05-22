【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,285.66 △276.31（5/21）NASDAQ：26,293.10 △22.74（5/21） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続伸しました。中東情勢をめぐってイラン側が米国の提示案に対する回答を作成している旨が報じられたほか、米国のルビオ国務長官もよい兆しがある旨の発言をしており楽観的な見方が広がりました。しかし、イラン国外へのウランの搬出をめぐっては対立が報じら