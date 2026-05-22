今日22日(金)は関東を中心に前日より気温が大幅に低くなる見込みです。一方、東海から九州は最高気温25℃以上の夏日となる所が多く、30℃以上の真夏日になる所も。全国的に気温差が大きくなりますので、服装選びや体調管理に注意が必要です。関東は前日より大幅ダウン東京は16℃予想今日22日(金)は雨や北よりの風の影響で、関東を中心に気温が上がりにくいでしょう。東京都心の最高気温は16℃の予想で、前日より7℃も低く、4月上