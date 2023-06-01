「ファーム・西地区、ソフトバンク１−２阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）剛速球で若鷹を“制圧”した。阪神先発の木下里都投手が４回３安打無失点。球数５７、無四球、７奪三振と非の打ちどころがない快投で、１軍のまっさらなマウンドをぐっと手繰り寄せた。終始エンジン全開だった。１５０キロ台中盤から終盤の直球であっという間に追い込み、ツーシームやスライダーで仕留める“黄金パターン”がさく裂。前日