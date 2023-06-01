「ファーム・西地区、ソフトバンク１−２阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）

剛速球で若鷹を“制圧”した。阪神先発の木下里都投手が４回３安打無失点。球数５７、無四球、７奪三振と非の打ちどころがない快投で、１軍のまっさらなマウンドをぐっと手繰り寄せた。

終始エンジン全開だった。１５０キロ台中盤から終盤の直球であっという間に追い込み、ツーシームやスライダーで仕留める“黄金パターン”がさく裂。前日までの２試合で阪神投手陣から計２１得点を奪っていた強力打線を牛耳った。

平田２軍監督は「球数も少なくてね、球に力があって、コントロールも良いし、安定感も抜群」と大絶賛。「うちのファームの投手陣では、ちょっとレベルが抜けているよね」と、その実力を高く評価した。

４月２７日の２軍降格後、先発調整を続ける右腕。実戦３先発で計１５回無失点と申し分ない投球を見せている。イニング数を大きく上回る１９奪三振と内容も充実。かねて「球数を減らせるように」と課題を口にしていたが、この日は５７球で４回を投げ切った。

五回から２番手・神宮にマウンドを譲ったが、指揮官は「予定通り。アクシデントではない」と強調。今後のチーム状況によっては、２６日からの日本ハム３連戦（甲子園）で、１軍でのプロ初先発の可能性も浮上。遅れてきた豪腕が先発ローテ６枚目のイスを狙う。